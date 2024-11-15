Der Frauenmörder Frank Gust - Ein klassischer SerientäterJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 24: Der Frauenmörder Frank Gust - Ein klassischer Serientäter
18 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Eine Mordserie an Frauen hält ganz Deutschland in Atem. In Duisburg wird eine Ermittlergruppe gegründet und ein US-Profiler vermutet, dass ein einziger Täter hinter allen Morden steckt. Frank Gust gerät ins Visier der Ermittler.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick