Die Cooking Academy
Folge 58: Soirée des Familiers
24 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6
Als Alexander auf Distanz zu Anna geht, läuft diese ausgerechnet Felicitas in die Arme. Um sein Geheimnis zu wahren, weiht er Chris und Anna in eine Notlüge ein - doch Felicitas beginnt zu ahnen, was wirklich dahintersteckt. Bei der Soirée des familles sorgt Vater Moradi für Aufruhr, als er eigenmächtig Juliettes Hochzeit auf Schloss Eichen ankündigt. Gloria stellt sich Rafaels Eltern vor - doch statt Freude löst dies bei ihm Unbehagen aus ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick