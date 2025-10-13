Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 13.10.2025
23 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 6

Als Alexander sich bei Chris freikaufen will, dreht dieser den Spieß um und erpresst seinen Vater. Destiny versucht weiterhin, mit unaufrichtigen Mitteln den Job im Sternerestaurant zu ergattern und kassiert prompt die Quittung dafür. Irini löst ihren Teil des Pakts mit Rafael ein und beginnt, ihn beim Liebescoaching etwas aus der Reserve zu locken. Die beiden werden jedoch durch Chris ausgebremst.

