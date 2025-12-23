Die Cooking Academy
Folge 60: Kreuzfahrt
23 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Felicitas lässt der Verdacht nicht los, dass Alexander Chris' Vater sein könnte. Ihre Nachforschungen führen sie auf eine Reise in die Vergangenheit - und schließlich zu einer direkten Konfrontation mit Anna. Der Ziegel in der Fensterscheibe der Taverne war erst der Anfang: Doreas Fahrrad wird zur Zielscheibe. Hannes gerät weiterhin unter Druck. Während Chris sich zurückzieht, scheint Rafael mit Gloria aufzublühen - was Irini nicht kaltlässt ...
