Die Familienhelfer
Folge 62: Der Schattenmann
23 Min.Folge vom 09.06.2020Ab 12
Eine Achtjährige malt in der Schule Bilder von sich mit einem fremden Mann und spielt mit ihren Puppen Szenen nach, die sie mit dem Unbekannten in zärtlichen Situationen zeigen. Als sie dann mit einem Aufsatz nach Hause kommt, in dem sie ein romantisches Date mit beschreibt, sind ihre Eltern in größter Sorge: Wer ist der Fremde, den das Mädchen zu treffen scheint?
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