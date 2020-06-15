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Die Familienhelfer

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SAT.1Staffel 1Folge 67vom 15.06.2020
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Die Familienhelfer

Folge 67: HYPER HYPER

24 Min.Folge vom 15.06.2020Ab 12

Eine 16-Jährige bekommt in einem Café Herzrhythmusstörungen. Die alarmierten Sanitäter stellen fest, dass Koffein-Tabletten für die gesundheitlichen Beschwerden des Teenagers verantwortlich sind. Doch wieso will das Mädchen nicht mehr schlafen? - Vor dem Abreisetag in den Familienurlaub kettet sich ein 11-jähriger Junge an einen Baum. Die besorgten Eltern vermuten, dass der Fünftklässler auf diese Weise gegen die durch den Urlaub entstehenden Treibhausgase protestiert.

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