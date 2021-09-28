Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Familienhelfer

Das Chamäleon

SAT.1Staffel 1Folge 70vom 28.09.2021
Das Chamäleon

Das ChamäleonJetzt kostenlos streamen

Die Familienhelfer

Folge 70: Das Chamäleon

23 Min.Folge vom 28.09.2021Ab 12

Nachdem ihre Eltern zusammenziehen, können zwei Stiefschwestern sich plötzlich nicht mehr ausstehen und führen einen erbitterten Krieg. Die letzte Hoffnung von Vater Samuel und Mutter Maren, ihre Patchworkfamilie noch zu retten, ist der Familienhelfer. - Ein 17-jähriger Junge wird auffällig, fängt an zu kiffen und die Schule zu schwänzen. Mama Sonja weiß nicht mehr weiter und hofft, gemeinsam mit der Familienhelferin die Ursache für sein Verhalen zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Familienhelfer
SAT.1
Die Familienhelfer

Die Familienhelfer

Alle 1 Staffeln und Folgen