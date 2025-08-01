Die fliegenden Ärzte
Folge 19: Gefährliche Eifersucht
46 Min.Ab 12
Bruce Logan ist ein hart arbeitender, verbitterter Farmer, dem die erste Frau weggelaufen ist. Er lässt sich von den Philippinen die sensible Maria kommen. Aus Eifersucht hält er sich auf seiner Farm versteckt. Er wirft sogar die beiden Jungen, die ihm auf der Farm helfen, hinaus. Den schwerverwundeten Nick stößt er aus dem Auto. Maria macht sich auf die Suche nach dem Jungen - und verirrt sich.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick