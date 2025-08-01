Die fliegenden Ärzte
Folge 2: Hoffen auf ein Wunder
44 Min.Ab 12
Sam ist in Sydney. Emma wachsen Haushalt, Werkstatt und Farm über den Kopf. Als sie einen schweren Truck abzuschleppen versucht, reißt das Abschleppseil. Emma wird mit dem Arm unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Infolge starker Regenfälle füllt sich das Flussbett weiter mit Wasser. Geoffrey und David stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Müssen sie Emmas Arm amputieren, um sie vor dem Ertrinken zu retten?
