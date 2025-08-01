Die fliegenden Ärzte
Folge 5: Hass macht krank
45 Min.Ab 6
Sprechstunde auf der Kelly-Farm: Bea Kelly lebt dort mit ihren Töchtern Gayle und Jan. Bea behauptet, dass ihr Mann seit Jahren tot sei. Sie erzieht ihre Töchter zum Männerhass. Bei Jan führt das zu so starken Aggressionen, dass sie einen Freund von Gayle mit der Peitsche angreift. Gayle durchschaut ihre Mutter. Sie will in Sydney ihren Vater suchen. Schließlich kommt ein schreckliches Geheimnis ans Licht.
