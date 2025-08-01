Die fliegenden Ärzte
Folge 11: Die Wege des Herrn
45 Min.
Pater Jacko verbrennt sich die Hände, ohne Schmerzen zu spüren. Dr. Standish diagnostiziert Lepra. Die Krankheit ist heilbar und beeinträchtigt das Leben des Paters nicht. Bald aber bekommt er das Misstrauen der Bewohner von Coopers Crossing zu spüren: Aus Angst vor Ansteckung wird er gemieden. Pater Jacko ist dieses Gefühl nur allzu bekannt. Als junger Priester erlebte er eine ähnliche Situation.
