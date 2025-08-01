Die fliegenden Ärzte
Folge 7: Rickys Chance
46 Min.Ab 12
Der kleine Ricky lebt seit dem Tod seiner Eltern bei seinem Großvater Ted Banner. Ricky wird von einem Blitz getroffen. Zwar überlebt der Junge, doch sein Gesundheitszustand ist sehr kritisch: Sam, Kate und David können ihn nicht ins Krankenhaus fliegen, da Teds Piste vom Regen aufgeweicht und somit das Starten unmöglich ist. Bis zum nächsten Morgen bemüht sich David, Ricky am Leben zu erhalten.
