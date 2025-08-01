Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Ein Stückchen Hoffnung

BetaStaffel 4Folge 15
Ein Stückchen Hoffnung

Ein Stückchen HoffnungJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 15: Ein Stückchen Hoffnung

46 Min.Ab 12

Karen und Steve unternehmen mit ihrer kleinen Tochter Sophie eine Reise. Erschöpft campieren sie unterwegs. In einem unbeobachteten Moment stürzt die dreijährige Sophie in einen Minenschacht. Luke, Jack und die "Flying Doctors" bemühen sich in einer aufwendigen und schwierigen Rettungsaktion, Sophie zu befreien. Doch die Aktion scheitert, und Sophie rutscht noch tiefer in den Schacht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen