Die fliegenden Ärzte
Folge 10: Drogen im Camp
45 Min.Ab 12
Kate, David und Paula sind zur Sprechstunde zu einer abgelegenen Goldmine geflogen. In dem Lager geht es rau zu: Die Sprengstoffspezialisten sind harte Männer. Besonders Bantam fällt unangenehm auf. Während Geoffrey seine frischangetraute Kate vermisst und seinen Freunden im Pub die Ohren volljammert, kommt David Ratcliffe Bantam auf die Spur: Der Schurke verschafft den Arbeitern Drogen.
