Die fliegenden Ärzte

Reise ins Paradies

Staffel 4Folge 4
Reise ins Paradies

Die fliegenden Ärzte

Folge 4: Reise ins Paradies

45 Min.Ab 12

Fotografin Alex, Fotomodell Louise und deren Fahrer Pete wollen im Busch Werbeaufnahmen machen. Paula fährt als zweites Model mit. Luke erkennt Pete als alten Bekannten und Kriminellen. Er verrät ihn nicht, begleitet jedoch die Mädchen. Er rettet Paula vor einem Sturz und bricht sich dabei ein Bein. Bevor er geborgen werden kann, führt Pete nach Anweisungen über Funk eine Notoperation durch.

