Die fliegenden Ärzte
Folge 4: Reise ins Paradies
45 Min.Ab 12
Fotografin Alex, Fotomodell Louise und deren Fahrer Pete wollen im Busch Werbeaufnahmen machen. Paula fährt als zweites Model mit. Luke erkennt Pete als alten Bekannten und Kriminellen. Er verrät ihn nicht, begleitet jedoch die Mädchen. Er rettet Paula vor einem Sturz und bricht sich dabei ein Bein. Bevor er geborgen werden kann, führt Pete nach Anweisungen über Funk eine Notoperation durch.
