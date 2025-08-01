Die fliegenden Ärzte
Folge 24: Die Erbkrankheit
45 Min.Ab 6
Pip Cameron bekommt Besuch von ihrer Tochter Libby und ihrem Schwiegersohn Murray. Pips Mutter hatte an Altersdemenz gelitten. Plötzlich machen sich nun auch bei Pip Symptome eines Verfalls bemerkbar: Sie wird vergesslich und bekommt Schwindelanfälle. Murray möchte Pip entmündigen lassen. Tatsächlich hat er es auf ihr Vermögen abgesehen und verabreichte Pip Blutdruckmedikamente.
