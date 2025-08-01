Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pip Cameron bekommt Besuch von ihrer Tochter Libby und ihrem Schwiegersohn Murray. Pips Mutter hatte an Altersdemenz gelitten. Plötzlich machen sich nun auch bei Pip Symptome eines Verfalls bemerkbar: Sie wird vergesslich und bekommt Schwindelanfälle. Murray möchte Pip entmündigen lassen. Tatsächlich hat er es auf ihr Vermögen abgesehen und verabreichte Pip Blutdruckmedikamente.

