Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Auf der Suche

BetaStaffel 4Folge 31
Auf der Suche

Auf der SucheJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 31: Auf der Suche

45 Min.Ab 12

Michael O'Connor hat nach dem tragischen Tod seiner Frau aus Schuldgefühlen seine kleinen Töchter Kelly und Hannah verlassen. Sie leben bei der Großmutter Donna Simmons. Ein Jahr später: Donna und die Mädchen suchen Michael. Donna ist unheilbar krank. Nach einem Autounfall stirbt sie im Krankenhaus von Coopers Crossing. Geoffrey findet Michael. Doch der weigert sich, seine Töchter zu sich zu nehmen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen