Die fliegenden Ärzte

Gefährliche Spiele

Staffel 4Folge 32
Gefährliche Spiele

Gefährliche SpieleJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 32: Gefährliche Spiele

45 Min.

Nick versucht sich im Rodeoreiten. Nancy erinnert sich an Ralph McRae, einen Verehrer aus ihrer Jugend, der damals ein berühmter Rodeostar war. Sie will ihn Nick vorstellen. Vic reagiert eifersüchtig; zwischen ihm und Nancy kommt es zum Streit. Dabei stürzt Nancy die Treppe hinunter und verletzt sich das Rückgrat. Nancy ist zunächst gelähmt. Ein Spezialist in Sydney ist ihre letzte Hoffnung.

