SAT.1Staffel 2Folge 26
Folge 26: Dunkle Geheimnisse

23 Min.Ab 12

Ein Schornsteinfeger kommt mit einer Platzwunde, die angeblich von einem Sturz von seinem Lieferwagen stammt. Doch was hat es mit den merkwürdigen Würgemalen an seinem Hals zu tun, die nicht zu dem Unfallhergang passen? Seine alarmierte Freundin hat einen bösen Verdacht und macht hinter seinem Rücken einen Termin bei Therapeutin Sabine Decker. Was ihr Freund ihr dort gestehen wird, stellt ihre Beziehung auf eine harte Probe!

