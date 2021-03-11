Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Nightrider

SAT.1Staffel 2Folge 34vom 11.03.2021
Nightrider

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 34: Nightrider

23 Min.Folge vom 11.03.2021Ab 12

Ella macht sich Sorgen um ihre Teenie-Tochter Lia, die dauermüde ist und plötzlich unter massiven Kopfschmerzen leidet. Was, wenn das Mädchen zuckerkrank ist? Immerhin ist auch die Mutter seit ihrer Jugend Diabetikerin. - Als die hochschwangere Aliyah von ihrem Freund Paul mit Vorwehen in die Gemeinschaftspraxis gebracht wird, ahnen die werdenden Eltern nicht, dass der Routine-Check zur Zerreißprobe für alle Beteiligten wird.

