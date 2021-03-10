Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 22vom 10.03.2021
23 Min.Folge vom 10.03.2021Ab 12

Eine Mutter vermutet bei ihrem Baby eine Vorzugshaltung und hat Angst, dass sich sein Kopf verformen könnte. Die Ärzte finden allerdings etwas viel Schwerwiegenderes heraus. - Eine junge Frau hat Nasenbluten und erhöhten Puls. Als das Frauenhaus bei ihr anruft, ist ihre Mutter in größter Alarmbereitschaft: Wird ihre Tochter bedroht? Auch die Ärzte machen sich Sorgen, denn die Patientin leidet zusätzlich an Herzrasen und erhöhtem Blutdruck.

