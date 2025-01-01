Die Gemeinschaftspraxis
Folge 39: From heaven to hell
23 Min.Ab 12
Die 32-jährige Nadia ist zur Geburtsnachsorge in der Praxis. Doch sie verhält sich ihrem Baby gegenüber extrem abweisend. Leidet sie an einem Geburtstrauma oder was steckt hinter ihrem auffälligen Verhalten? - Einen Monat vor der Hochzeit kommt Laura mit starken Bauchschmerzen in die Praxis. Hat sie wirklich eine Salmonellenvergiftung oder liegt ihr etwas anderes schwer im Magen?
