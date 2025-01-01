Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 27
23 Min.Ab 12

Die übermäßig geschminkte Nageldesignerin Leona verschweigt ihrem Freund ihre jahrelange Erkrankung. Wird die "Fassade" der Beziehung bröckeln oder kann der Dermatologe das junge Glück und die Gesundheit der Frau retten? - Herzinfarkt durch Ziehsohn? Ein Achtjähriger tanzt seinem überforderten Ziehvater und der gesamten Praxis auf der Nase herum. Die Ärzte müssen schnell handeln, um dem übergewichtigen Mann zu helfen.

SAT.1
