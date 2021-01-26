Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 2Folge 37vom 26.01.2021
Folge 37: Unheilschwanger

24 Min.Folge vom 26.01.2021Ab 12

Petra hat eine schlaflose Nacht hinter sich, weil sie im Hausmüll einen positiven Schwangerschaftstest gefunden hat und nun befürchtet, ihre erst vierzehnjährige Tochter ist schwanger! - Nina versteht die Welt nicht mehr, weil ihre Nichte Daria sich plötzlich häufig nur noch in Zeitlupe bewegt. Steigert Daria sich in ihre Cosplay-Rolle als Schildkröte hinein oder liegen ernsthafte neurologische Schäden vor?

