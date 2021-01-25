Die Gemeinschaftspraxis
Folge 36: Freche Früchtchen
23 Min.Folge vom 25.01.2021Ab 12
Die 39-jährige Juliane zeigt plötzlich heftige allergische Reaktionen auf einen unbekannten Auslöser. Doch ihre größte Sorge ist, ob das ihren Kinderwunsch beeinträchtigen könnte. Grund genug für Ehemann Kai, die Kinderplanung sofort auf Eis zu legen. Doch ist die Allergie seiner Frau der tatsächliche Grund für den Rückzieher des 44-Jährigen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick