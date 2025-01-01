Die Gemeinschaftspraxis
Folge 31: Herzensache
24 Min.Ab 12
Eine 13-Jährige ist vom Schwebebalken gestürzt und hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Trotzdem ist für die Schülerin klar: Sie will sofort weitertrainieren! Was steckt hinter dem übertriebenen Ehrgeiz der jungen Sportlerin? - Eine Frührentnerin bekommt nur schwer Luft. Ihre Tochter macht sich große Sorgen. Leidet ihre Mutter an akuter Atemnot, weil sie eine Lungenentzündung verschleppt hat oder verschweigt sie der Pharmazeutin etwas?
