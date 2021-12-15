Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 7vom 15.12.2021
23 Min.Folge vom 15.12.2021Ab 12

Handwerkerlehrling Jonas steht in Verdacht, seinen Chef geschlagen zu haben! Heftiges Nasenbluten und eine Schwellung lassen die Ärzte von Gewalteinwirkung ausgehen. Doch was verschweigen die beiden Männer den Medizinern? - Ein Landwirt macht in der Gemeinschaftspraxis auf dicke Hose - wortwörtlich: Was steckt hinter seinen geschwollenen Genitalien? Und warum lehnt er die Hilfe seiner Tochter ab? Eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen ...

SAT.1
