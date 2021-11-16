Wann ist ein Mann ein MannJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 16: Wann ist ein Mann ein Mann
23 Min.Folge vom 16.11.2021Ab 12
Bei einem Feuerwehreinsatz in der Praxis bricht plötzlich der Feuerwehrmann Gianni zusammen. Doch warum versucht er unter allen Umständen, seine Kollegin Alba von sich fernzuhalten? - Welches Leiden verbirgt sich hinter den starken Stimmungsschwankungen und der Gewichtszunahme eines 32-jährigen Maurers?
