Die Gemeinschaftspraxis
Folge 17: Zu viel des Guten
23 Min.Folge vom 18.11.2021Ab 12
Eine alleinerziehende Großmutter hat plötzlich Herzrasen und Zitteranfälle. Doch während der Arzt noch über die Ursache rätselt, begibt sich die 58-Jährige aufgrund ihrer eigenen Nachlässigkeit in Lebensgefahr. - Eine junge und gestresste Mutter kommt mit ihrem Baby, das immer wieder krank ist, zur Kinderärztin. Als wenig später ihr Ehemann mit gepackten Koffern spurlos verschwindet, befürchtet die 34-Jährige zu allem Übel auch noch sitzen gelassen worden zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick