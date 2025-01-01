Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Bodybuilder in Not

SAT.1Staffel 3Folge 2
Bodybuilder in Not

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 2: Bodybuilder in Not

23 Min.Ab 12

Ein Bodybuilder hat seine Freundin bei einem Schwächeanfall verletzt. Dass ihm regelmäßig schwarz vor Augen wird, ist für den Arzt Grund zur Sorge. Trainiert er zu hart oder steckt eine ernste Erkrankung hinter seinen Ausfällen? - Eine Mutter entdeckt bei ihrer 16-jährigen Tochter rotblaue Flecken um die Brüste. Das Mädchen hat zudem ein großes Problem mit seinem Vater. Gibt es einen Zusammenhang?

