Die Gemeinschaftspraxis
Folge 6: Der Schluckspecht
23 Min.Folge vom 07.01.2022Ab 12
Tom (17) kommt nach einer durchzechten Nacht mit Schluckbeschwerden zum Arzt. Als er wenig später mit Bauchkrämpfen erneut vorstellig wird, offenbart ein Röntgenbild etwas Unglaubliches. - Die üppige Greta (32) kommt mit stechenden Schmerzen im Fuß zum Orthopäden. Mutter Hanni ist über die massive Gewichtszunahme ihrer Tochter besorgt und vermutet, dass deren Freund sie absichtlich dickfüttert, damit sie bei ihm bleibt.
