Die Gemeinschaftspraxis
Folge 38: Chayenne und Amélie
23 Min.Folge vom 08.12.2021Ab 12
Schock für Allgemeinmediziner Michael York von Lüde: Vor der Praxis wird sein Auto von einem anderen Wagen gerammt. Schnell stellt sich heraus, dass die 19-jährige Fahrerin nicht ohne Grund in extremer Eile ist. Bei ihrer kleinen Schwester Amélie kündigt sich ein epileptischer Anfall an. Doch auch mit Chayenne scheint etwas ganz und gar nicht zu stimmen?
