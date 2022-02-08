Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

High note

SAT.1Staffel 4Folge 9vom 08.02.2022
High note

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 9: High note

23 Min.Folge vom 08.02.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Wurde die siebenjährige Lina von ihrem Musiklehrer unter Drogen gesetzt? Oder warum sieht die Grundschülerin nach dem Gitarrenunterricht plötzlich Farben, ist ungewohnt überdreht und verwirrt?

