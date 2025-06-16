Die Landarztpraxis
Folge 113: Väter und ihre Kinder
35 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12
Chris' Welt wird in ihre Grundfeste erschüttert, als er von Ella erfährt, welches große Geheimnis Linda seit Jahren vor ihm verborgen hat. Deshalb beschließt Ella in Wiesenkirchen zu bleiben, um mit ihm darum zu kämpfen, dass er seine Tochter nicht verliert. Doch als Chris und sie erkennen, welche Trümpfe Linda in der Hand hat, um zu bekommen, was sie will, müssen sie sich fragen, ob ihre Liebe unter diesen Umständen eine Chance haben kann.
