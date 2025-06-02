Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 104vom 02.06.2025
Folge 104: Tragische Zusammenstöße

35 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12

Die spürbare Anziehung zwischen ihnen verwirrt sowohl Ella als auch Chris völlig. Während Isa Ella rät, mit Chris über ihre Gefühle zu sprechen, bekommt Chris von Julian den gleichen Rat. Doch beide zögern: Haben sie das Recht in das Liebesglück des anderen zu grätschen? Nachdem Max und Becky die Nacht abgeschnitten von der Außenwelt in einer Hütte verbracht haben, können sie der Versuchung nicht mehr widerstehen und küssen sich. Ausgerechnet in diesem Moment kommt Basti herein.

