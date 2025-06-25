Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Junggesellenabschiede und andere Katastrophen

SAT.1Staffel 3Folge 120vom 25.06.2025
Junggesellenabschiede und andere Katastrophen

Die Landarztpraxis

Folge 120: Junggesellenabschiede und andere Katastrophen

35 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 12

Ellas und Chris' junges Liebesglück wird von Lindas Anwesenheit überschattet. Zwar hoffen sie, dass Linda mit der Zeit die neuen Umstände akzeptieren und Chris' Adoption von Klara zustimmen wird, doch diese hat insgeheim ganz andere Pläne: Sie will mit Klara nach Australien umsiedeln. Deshalb vernichtet sie die Adoptionspapiere, die sie eigentlich unterschreiben soll, denn nur so behält sie die alleinige Kontrolle über Klara.

