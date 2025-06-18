Chaos in WiesenkirchenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 114: Chaos in Wiesenkirchen
34 Min.Folge vom 18.06.2025Ab 12
Während Ella mal wieder feststellt, dass in Wiesenkirchen nichts lange geheim bleibt und es sich bereits rumspricht, dass sie die Nacht mit Chris verbracht hat, entschließt sich dieser dazu, Klara die Wahrheit zu sagen. Seine Tochter reagiert aufgelöster, als er erwartet hatte, und überschüttet nicht nur Linda, sondern auch Chris mit Vorwürfen. Als es zwischen den beiden Ex-Partnern daraufhin erneut zu einem Streit kommt, bemerken sie nicht, dass Klara überfordert ausreißt.
