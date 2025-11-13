Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Sprung ins Ungewisse

SAT.1Staffel 3Folge 24
Sprung ins Ungewisse

Sprung ins UngewisseJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 24: Sprung ins Ungewisse

35 Min.Ab 12

Zwar sind Fabian und Sarah um Normalität bemüht, aber schon der erste kleinere Konflikt eskaliert zum Streit. Während ein geknickter Fabian sich dennoch zum ersten Mal in Wiesenkirchen zeigt und den verurteilenden Blicken der Dorfbewohner mit Freundlichkeit trotzt, fängt ausgerechnet Chris Sarah selbstlos auf und hilft ihr zu einer wichtigen Erkenntnis. Kann Sarah ihre Wut auf Fabian loslassen und somit der Beziehung noch eine Chance geben?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen