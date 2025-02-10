Die Landarztpraxis
Folge 28: Falscher Verdacht
35 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12
Obwohl Sarah Fabians Rückkehr in die Praxis weiterhin vor Alexandra verteidigt, gerät ihr Vertrauen ins Wanken, als sie erfährt, dass Fabian einen Patienten mit Oxycodon behandelt hat. Hat Fabian den Patienten nur erfunden, um sich mit Tabletten zu versorgen? Nach Julians und Biancas gemeinsamer Nacht ist das Gefühlschaos groß. Während Julian sich zum ersten Mal vorstellen kann, das Kind eines anderen Mannes großzuziehen, will Bianca Wiesenkirchen überfordert verlassen.
