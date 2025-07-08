Die Landarztpraxis
Folge 36: Unerwarteter Kuss
35 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12
Fabian macht die Beziehungspause zu Sarah weiterhin zu schaffen. Doch entgegen Georgs Befürchtung, hat er in der Therapie dazu gelernt und sucht Alexandras Gesellschaft, um mit dem Suchtdruck nicht allein zu sein. Sarah stürzt sich in die Arbeit und merkt bei einem gemeinsamen Patientenfall wieder einmal, wie gut Chris und sie harmonieren. Als die Lösung des Falls sie weiter zusammenbringt, geht Chris aufs Ganze.
