Die Landarztpraxis
Folge 47: Ein mutiger Schritt
35 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12
Obwohl Fabian und Alexandra sich einig sind, dass ihr gestriger Kuss nur ein Ausrutscher war, reibt Alexandra diesen Sarah sofort unter die Nase. Sarah erkennt, dass sie es nicht erträgt, Fabian in den Armen einer anderen zu sehen. Ist es Zeit für sie, Wiesenkirchen zu verlassen? Isas Aneurysma ist weiter angewachsen. Da sie nicht mehr in Angst leben möchte, entscheidet sie sich zu einer vorzeitigen Operation. Auch wenn es sein kann, dass sie diese nicht überlebt.
