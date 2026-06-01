Jedem Ende wohnt ein Anfang inneJetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis
Folge 120: Jedem Ende wohnt ein Anfang inne
35 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Vicki ist überglücklich: Nicht nur, dass sie sich nach all den Jahren mit ihrem Bruder versöhnt, sondern mit Simon auch noch den Mann fürs Leben gefunden hat. Außerdem macht Bianca Julian einen Heiratsantrag, Max erfährt von Alexandras Affäre und Georg zieht zu Fabian. Unterdessen macht sich Lilli mit Becky, Ella und Feli auf, um den Sonnenhof wieder in Betrieb zu nehmen. Was sie nicht weiß: Sebastian, in den sie sich verguckt hat, ist der Ehemann ihrer älteren Schwester.
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