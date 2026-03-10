Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Heilung

SAT.1Staffel 4Folge 47vom 10.03.2026
Heilung

HeilungJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 47: Heilung

35 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Vicki muss sich damit abfinden, dass Simon womöglich nie wieder nach Wiesenkirchen zurückkehrt. Umso erleichterter ist sie, als er plötzlich in der Praxis vor ihr steht. Er versichert ihr, dass er seine Rachepläne endgültig aufgegeben hat. Simon wird klar, dass Wiesenkirchen für ihn ein echtes Zuhause werden kann - nicht zuletzt wegen Vicki. Vielleicht kann er in Wiesenkirchen wirklich seine Trauer überwinden.

