Die Landarztpraxis
Folge 47: Heilung
35 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Vicki muss sich damit abfinden, dass Simon womöglich nie wieder nach Wiesenkirchen zurückkehrt. Umso erleichterter ist sie, als er plötzlich in der Praxis vor ihr steht. Er versichert ihr, dass er seine Rachepläne endgültig aufgegeben hat. Simon wird klar, dass Wiesenkirchen für ihn ein echtes Zuhause werden kann - nicht zuletzt wegen Vicki. Vielleicht kann er in Wiesenkirchen wirklich seine Trauer überwinden.
