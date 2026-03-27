Mit den besten AbsichtenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 60: Mit den besten Absichten
35 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Vicki ist erleichtert, dass Simons Unschuld doch noch bewiesen werden konnte. Während sie ihm glücklich um den Hals fällt, reagiert Simon jedoch distanziert. Als sie ihn deshalb zur Rede stellt, erfährt sie, dass Simon mittlerweile glaubt, dass sie mit einem Mann wie Fabian glücklicher wäre. Während Vicki darin verletzt nur eine weitere Ausrede sieht, erkennt Simon seinen Fehler und beschließt, für seine Liebe zu Vicki zu kämpfen.
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