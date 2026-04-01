Die Landarztpraxis
Folge 63: Traumata
34 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Vicki und Simon genießen ihr junges Liebesglück. Umso kälter erwischt es Simon, als er befürchten muss, dass Vicki in einen schweren Unfall verwickelt wurde. Obwohl er kurz darauf feststellt, dass es Vicki gut geht, lässt Simon die Panik nicht mehr los. Denn allein der Gedanke hat einen nur allzu bekannten Schmerz in ihm geweckt: den vom Unfall-Tod seines Sohnes. Als Simon deshalb eine drastische Entscheidung trifft, stößt er die arglose Vicki vor den Kopf.
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