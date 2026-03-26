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Die Landarztpraxis

Zu spät?

SAT.1Staffel 4Folge 59vom 26.03.2026
Zu spät?

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Die Landarztpraxis

Folge 59: Zu spät?

35 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Als Vicki auf ihr Zeitungsprojekt mit Simon zurückgeworfen wird, kann sie ihre Verletzung vor ihm nicht länger verbergen. Während Vicki Ablenkung bei Fabian findet, erfährt Simon, dass er nicht mehr befürchten muss, unschuldig ins Gefängnis zu gehen. Das lässt ihn wieder an ein Happy End mit Vicki glauben. Doch als er mit ihr reden will, bekommt er einmal mehr mit, wie gut sie sich mit Fabian versteht. Im Glauben, dass Fabian besser für Vicki wäre, zieht Simon sich zurück.

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