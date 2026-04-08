Rezept gegen LiebeskummerJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 66: Rezept gegen Liebeskummer
35 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Nach einer weiteren schlaflosen Nacht nimmt Vicki sich fest vor, mit Simon endgültig abzuschließen. Aus diesem Grund lehnt sie ab, als Julian sie um Hilfe bei der Suche nach Simon bittet. Um Vicki von ihrem Liebeskummer abzulenken, setzt Fabian sie auf einen mysteriösen Patientenfall an, auf dessen Symptome er sich keinen Reim machen kann. Unterdessen bittet Alexandra Max um eine andere Art des Freundschaftsdienstes: Möchte er ihr Samenspender werden?
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