Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Am Haken

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 31
Am Haken

Am HakenJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 31: Am Haken

22 Min.Ab 12

Die Polizisten wurden von einer Fleischereifachverkäuferin zu einer Metzgerei gerufen. Dort angekommen führt sie die Beamten direkt in den Kühlraum, wo der Metzgermeister halb benommen und mit einer blutenden Kopfwunde an einem Fleischerhaken zwischen den Schweinehälften hängt. Und: Eine junge Frau ist auf offener Straße brutal zusammengeschlagen worden. Von dem Täter fehlt allerdings jede Spur, bis plötzlich das Phantombild eines jungen Mannes im Internet auftaucht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen