Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Im Zeichen der Jungfrau

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 25
Im Zeichen der Jungfrau

Im Zeichen der JungfrauJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 25: Im Zeichen der Jungfrau

43 Min.Ab 12

Ein 18-Jähriger wacht auf und stellt erschrocken fest: Er treibt inmitten eines Sees auf einem Boot umher. Seine blutende Kopfwunde und eine Sprachnachricht löst Panik aus. - Als eine 37-Jährige nach dem Einkaufen nach Hause kommt, stellt sie fest, dass eingebrochen worden ist. - Feuer im Gartenhaus! Und inmitten des Trubels liegt eine 14-Jährige bewusstlos auf dem Boden. Völlig panisch alarmiert die Mutter die Polizei.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen