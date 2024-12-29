Die Ruhrpottwache
Folge 27: Der begehrte Job
43 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12
Kurz vor einem Bewerbungsgespräch wird eine Bewerberin auf der Damentoilette mit einem Elektroschocker attackiert. Als sie wieder aufwacht, wird ihr Drogenbesitz und Konsum unterstellt. - Eine Grafikerin sendet ihrer Tante eine schockierende Video-Nachricht: Sie werde festgehalten und zur Dokumentenfälschung gezwungen! - Eine 30-Jährige ist schockiert: Sie hat ihrer Mutter ihr Baby für einige Stunden anvertraut, doch als sie zurückkehrt, erwartet sie die Polizei!
